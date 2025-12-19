Глава Дмитровского округа посетил инновационный распределительный центр

Один из самых современных складских комплексов в Подмосковье «Северная Звезда» уже более шести лет успешно функционирует в Дмитровском округе. Глава муниципалитета Михаил Шувалов побывал на предприятии, ознакомился с его работой и пообщался с коллективом.

Во время экскурсии по комплексу директор Юлия Туркина подробно рассказала Михаилу Шувалову об инновациях, применяемых в работе. Высокий уровень культуры производства, особое внимание к вопросам промышленной безопасности и охраны труда, внедрение передовых автоматизированных решений, роботизированных систем и искусственного интеллекта позволили максимально оптимизировать работу всех подразделений комплекса компании «Лемана ПРО».

Обработку товаров значительно ускорила трехмерная автоматизированная система перемещения и хранения грузов Adapto значительно ускорила обработку товаров до 200 палет или 7,4 тысячи коробок в час. Робот-депалетайзер с искусственным интеллектом способен разбирать с палет по 300 коробок в час. Благодаря высокой степени автоматизации и четко выстроенной логистике, за сутки в центре обрабатывается более 600 транспортных средств и свыше 20 тысяч палет. Среднее время оборота товара — от приемки до отправки — составляет всего 18 часов.

В будущем компания намерена расширить парк роботов для беспилотного перемещения грузов и к 2030 году выйти на 80% автоматизации.

«Все организовано максимально эффективно: с бережным отношением к персоналу, заботой об экологии и внедрением передовых технологий. Впечатлен, как здесь гармонично взаимодействуют люди и роботы. Все продумано до мелочей: уровень автоматизации, логистическая организация, внедрение искусственного интеллекта», — отметил глава Дмитровского округа.

Михаил Шувалов также вручил благодарственные письма Юлии Туркиной и ряду сотрудников предприятия.