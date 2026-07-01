Глава Дмитровского округа обсудил с жителями работу УК

29 июня Михаил Шувалов провел личный прием граждан. Жители обратились с вопросами о признании домов аварийными, работе управляющих компаний, содержании придомовых территорий и перебоях с электроэнергией.

Пенсионер-инвалид, владеющий частью дома, признанного непригодным для проживания, попросил помочь встать в очередь на благоустроенное жилье. Михаил Шувалов поручил юристам проработать возможные варианты помощи.

Жильцы многоквартирного дома в Яхроме добиваются признания здания аварийным для участия в программе переселения. Материалы независимой экспертизы, оплаченной жителями, направлены на рассмотрение профильной комиссии. Также жители пожаловались на начисления управляющей компании — глава поручил своему заместителю Сергею Гудзю разобраться в ситуации.

Жительница дома на улице ДЗФС подняла вопрос содержания придомовой территории. Заместитель главы округа Юрий Головков сообщил, что ожидается заключение специалистов, после чего совместно с застройщиком примут решение по водоотведению.

Михаил Шувалов подчеркнул, что по каждому обращению должно быть найдено решение, людей не оставят один на один с их проблемами.