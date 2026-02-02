Глава Дмитровского округа обсудил с сельскими старостами развитие территорий

В Дмитровском округе прошла встреча главы муниципалитета с сельскими старостами. На ней обсудили актуальные проблемы и совместные планы по развитию населенных пунктов.

Во встрече участвовали старосты деревень Богданово, Васнево, Карамышево, Насадкино, Александрово, сел Покровское, Трехсвятское, поселков Раменье и Луговой. К диалогу присоединилась депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил старост за работу.

«Вы представляете интересы земляков и помогаете оперативно решать проблемы. Наша общая задача — сделать жизнь в селах и деревнях комфортнее», — сказал Шувалов.

На встрече старосты озвучили ключевые вопросы. Главной темой стали дороги — их содержание и передача бесхозных участков на баланс округа.

«За полгода на учет поставили больше 500 километров дорог. Теперь мы можем их обслуживать и планировать ремонт», — отметил глава округа.

Обсудили также безопасность и экологию. Староста Карамышево Ольга Фролова попросила помочь очистить пожарные пруды. Замглавы округа Евгений Тертышников пообещал найти технику для работ в этом году.

В ряде населенных пунктов требуется ремонт котельных и теплосетей. Жители поселка Раменье предложили обновить детские и спортивные площадки, благоустроить парк и рассмотреть открытие ФАПа. В селе Трехсвятское нужно провести освещение к церкви и заменить старые электросети. Жители деревни Надмошье попросили возобновить автобусное сообщение с Насадкино.

Все предложения зафиксировали. Михаил Шувалов поручил детально проработать каждый вопрос.

«Мы берем ваши обращения в работу. Это наш план действий на ближайшее время», — подвел итоги встречи глава округа.