Глава Дмитровского округа наградил сотрудников прокуратуры

Руководитель муниципалитета вручил лучшим сотрудникам ведомства благодарственные письма за добросовестный труд, значительный вклад в укрепление законности, охрану правопорядка и защиту конституционных прав граждан. Награды получили городской прокурор Алексей Приходченко, его заместители Никита Баскаков и Александр Баранов, старшие помощники прокурора Мария Радюк, Татьяна Шапилова, Оксана Самотугина, Олеся Сафонова и Елена Гинглинг, а также еще ряд специалистов.

Михаил Шувалов отметил, что благодаря профессионализму, принципиальности и неукоснительному следованию закону работники прокуратуры обеспечивают защиту прав и интересов жителей округа.

«Каждый день вы демонстрируете высочайший уровень ответственности, готовность отстаивать справедливость и противостоять правонарушениям. Ваша работа требует не только глубоких юридических знаний, но и моральной стойкости, умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Благодарю вас за труд, за вклад в соблюдение законности на территории округа», — сказал глава Дмитровского округа.