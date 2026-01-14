Глава Дмитровского округа наградил сотрудников прокуратуры
Профессиональный праздник отметили 12 января работники прокуратуры Российской Федерации. Глава округа Михаил Шувалов лично поздравил коллектив Дмитровской городской прокуратуры.
Руководитель муниципалитета вручил лучшим сотрудникам ведомства благодарственные письма за добросовестный труд, значительный вклад в укрепление законности, охрану правопорядка и защиту конституционных прав граждан. Награды получили городской прокурор Алексей Приходченко, его заместители Никита Баскаков и Александр Баранов, старшие помощники прокурора Мария Радюк, Татьяна Шапилова, Оксана Самотугина, Олеся Сафонова и Елена Гинглинг, а также еще ряд специалистов.
Михаил Шувалов отметил, что благодаря профессионализму, принципиальности и неукоснительному следованию закону работники прокуратуры обеспечивают защиту прав и интересов жителей округа.
«Каждый день вы демонстрируете высочайший уровень ответственности, готовность отстаивать справедливость и противостоять правонарушениям. Ваша работа требует не только глубоких юридических знаний, но и моральной стойкости, умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Благодарю вас за труд, за вклад в соблюдение законности на территории округа», — сказал глава Дмитровского округа.