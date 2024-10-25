Глава Дмитровского округа досрочно ушел в отставку

Временно исполняющим обязанности главы Дмитровского городского округа стала Оксана Котова. Илья Поночевный оставил этот пост по собственному желанию. Решение Совета депутатов муниципалитета опубликовали на сайте администрации .

«Принять к сведению заявление Поночевного И. И. о досрочном прекращении полномочий главы Дмитровского городского округа по собственному желанию», — постановили депутаты.

Они назначили временно исполняющим обязанности Котову, занимавшую пост заместителя главы. Она возглавила округ на период с 16:06 25 октября до вступления в должность нового руководителя.

Поночевный занял пост главы Дмитрова в декабре 2018 года после полугода работы главой Можайского городского округа. До этого, с февраля 2016-го, руководил администрацией Можайска, с декабря 2015 года занимал пост первого заместителя главы администрации, еще раньше — главы администрации Чеховского муниципального района.

Кадровые перестановки произошли также в Мурманской области. После многочисленных жалоб местных жителей на проблемы с отоплением ушел в отставку глава Североморска Олег Прасов.