Глава Дмитровского округа досрочно ушел в отставку
Илья Поночевный ушел в отставку с поста главы Дмитровского городского округа
Временно исполняющим обязанности главы Дмитровского городского округа стала Оксана Котова. Илья Поночевный оставил этот пост по собственному желанию. Решение Совета депутатов муниципалитета опубликовали на сайте администрации.
«Принять к сведению заявление Поночевного И. И. о досрочном прекращении полномочий главы Дмитровского городского округа по собственному желанию», — постановили депутаты.
Они назначили временно исполняющим обязанности Котову, занимавшую пост заместителя главы. Она возглавила округ на период с 16:06 25 октября до вступления в должность нового руководителя.
Поночевный занял пост главы Дмитрова в декабре 2018 года после полугода работы главой Можайского городского округа. До этого, с февраля 2016-го, руководил администрацией Можайска, с декабря 2015 года занимал пост первого заместителя главы администрации, еще раньше — главы администрации Чеховского муниципального района.
Кадровые перестановки произошли также в Мурманской области. После многочисленных жалоб местных жителей на проблемы с отоплением ушел в отставку глава Североморска Олег Прасов.