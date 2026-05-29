Глава Дмитрова вручил награды лучшим предпринимателям

Торжественное мероприятие ко Дню российского предпринимателя и 30-летию Дмитровской торгово-промышленной палаты прошло 28 мая в Дмитрове. Глава округа Михаил Шувалов вручил почетные грамоты и благодарственные письма руководителям предприятий.

Михаил Шувалов отметил, что предприниматели являются основой устойчивого развития регионов. В округе зарегистрировано более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие предприниматели активно участвуют в социально значимых проектах и оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Глава поблагодарил их за добросовестный труд, преданность делу и весомый вклад в укрепление экономики.

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко поздравил предпринимательское сообщество округа и пожелал им успехов и благополучия. Благодарственным письмом Государственной Думы за вклад в экономику региона отмечены Игорь Макаров (гендиректор Дмитровского мебельного комбината), Ирина Турбина (гендиректор «Клевер Стади Клаб») и Алексей Михеев (гендиректор «Конкордии»).

Также подвели итоги ежегодного конкурса «Ростки малого и среднего бизнеса». В сфере промышленности победил Дмитровский литейно-механический завод, в сельском хозяйстве — ООО «Раменье», в сфере услуг — Дмитров-лифт-сервис, в образовании — школа иностранных языков «Лови Момент», в торговле — потребительское общество «Центральный рынок», в общепите — гриль-бар «Бегемот и мышь».

Премию «Коммерсант года» получил Александр Цитович, исполнительный директор организации «ФЕС ПРОДУКТ» (торговая марка MACCOFFEE). Компания — один из крупнейших налогоплательщиков округа: в 2025 году отчисления в бюджет составили 1,5 миллиарда рублей, прибыль выросла в десять раз.

Дмитровской торгово-промышленной палате исполнилось 30 лет. Сегодня она объединяет более 230 организаций. Юбилейными памятными знаками награждены основатели палаты — Валерий Гаврилов, Валерий Логачев, Наталья Малышева, а также многолетние члены.

На празднике анонсировали новый проект для местного бизнеса — «Сделано в Дмитрове» — локальный маркетплейс для размещения товаров и услуг. Завершился вечер концертной программой и неформальным общением.