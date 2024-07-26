Глава Дмитрова Поночевный поздравил автополигон НАМИ с 60-летием

Российский автополигон НАМИ имеет аккредитации в международных и отечественных системах сертификации автомототехники. Это техническая служба России, которая проводит испытания в рамках Женевского соглашения 1958 года по 80 правилам ООН. НАМИ аккредитован Росстандартом. Предприятие контролирует продукцию автомобилестроения, поставляемую на рынок России, и проводит испытания для автопроизводителей из Белоруссии, Китая, Казахстана, Европы, стран Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Основные клиенты НАМИ — КАМАЗ, АвтоВаз, ГАЗ, КАМА, УАЗ, ЛиАЗ, ВОЛГОБАС и «Аурус». С 2017 года здесь проводят тестирование беспилотников.

На торжественный вечер, посвященный 60-летию НАМИ, приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он зачитал поздравительную речь от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

« Вы — одно из самых крупных предприятий в нашем округе, и его большая часть — именно дмитровчане. На автополигоне трудится коллектив профессионалов: творческих, ответственных, не только сохраняющих то, что было создано, наработано за шесть десятилетий работы несколькими поколениями сотрудников этого уникального предприятия, но и активно развивающих отрасль. Ваш труд напрямую направлен на безопасность на дорогах и сохранение жизней людей. Желаю коллективу развития, а всем сотрудникам и руководству — крепкого здоровья», — сказал Илья Поночевный.

Илья Поночевный вручил сотрудникам благодарственные письма и отметил, что НАМИ воспитывает будущие кадры для автомобильной промышленности. Здесь проходят практику студенты Дмитровского техникума, ДИНО и университета «Дубна».

Сотрудников также поздравили генеральный директор НАМИ Федор Назаров, руководитель НИЦИАМТ Денис Загарин и депутат Совета депутатов Дмитровского округа Светлана Тягачева. На юбилейный вечер пришли более 500 гостей. Среди них были делегаты от заводов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России Александр Кузьмин, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Тигран Парсаданян, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.



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