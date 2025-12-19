Глава Дмитрова наградил сотрудников ЗАГСа к профессиональному празднику

Заведующая отделом Екатерина Кузнецова провела экскурсию для гостя, рассказала о работе учреждения и показала основные помещения. Особое внимание было уделено дворцу бракосочетаний, где ежегодно регистрируются порядка 1000 браков. 5 % торжественных церемоний проходят в выездном формате — на живописной площадке возле музея-заповедника «Дмитровский кремль», у памятника святым Петру и Февронии.

Михаил Шувалов отметил необходимость обновления интерьера для создания более современной атмосферы. Кроме того, на следующий год запланирован ремонт крыши здания.

Глава Дмитровского округа вручил всем сотрудникам загса благодарственные письма за профессионализм и преданность делу, подчеркнув значимость их работы.

«Вы создаете документы, ответственно и бережно храните их, чтобы потомки могли через много-много лет что-то узнать, восстановить даты, восполнить строку в летописи семьи. Желаю вам добра, благополучия, семейного уюта, и чтобы посетители вам всегда дарили улыбки», — сказал Михаил Шувалов.