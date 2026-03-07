Глава Дмитрова лично поздравил женщин с наступающим праздником

В канун 8 Марта руководитель Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов навестил женщин, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность территории. Теплые слова и цветы получили сотрудницы экстренных служб и коммунального хозяйства.

Первыми поздравления приняли работницы отдела Государственного пожарного надзора по Дмитровскому району. Глава округа пожелал каждой оставаться яркой и красивой.

В Центральном пункте пожарной связи части № 35 в момент визита несли дежурство диспетчеры Татьяна Борисова и Екатерина Блинова. Руководитель округа поблагодарил их за неоценимый вклад в безопасность жителей. Цветы и поздравления также получили сотрудницы Единой дежурно-диспетчерской службы. Старшая смены Юлия Мирзабалаева доложила, что все системы работают штатно, а поступившие вызовы успешно отработаны.

Завершающим пунктом стала котельная на улице Профессиональной. Операторы Ольга Мещанинова, Ирина Юхина, Ирина Чистякова и Ольга Любимова впервые принимали поздравления от руководства округа. Их труд часто остается незамеченным, хотя именно они дарят тепло в дома дмитровчан.

«Для нас это полная неожиданность и огромная радость. Спасибо за такое внимание!» — поделились эмоциями женщины.