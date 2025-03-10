Глава Чехова провел встречу с коллективом Печатного двора

Руководитель муниципалитета на регулярной основе посещает предприятия округа. В этот раз Михаил Собакин ознакомился с производством филиала «Чеховского Печатного двора» обособленного подразделения «Первой Образцовой типографии» и встретился с коллективом фирмы в формате «выездной администрации».

В самом начале встречи глава Чехова поздравил женский коллектив предприятия с 8 Марта. «Оставайтесь всегда такими же красивыми, лучезарными, привлекательными, счастливыми. А счастливыми делаем вас мы», — сказал Михаил Собакин.

После этого глава округа выслушал проблемы и просьбы коллектива предприятия. Обращений было немало. Они касались содержания многоквартирных домов, их территорий, ремонта дорог и тротуаров, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Многие моменты по вопросам сотрудников фирмы удалось разъяснить сразу, некоторые требуют доработки. По окончании встречи с работниками Михаил Собакин вручил женщинам цветы.

Пройдя по цехам, глава Чехова лично ознакомился с печатной продукцией предприятия. Запущенный несколько лет назад цех промышленной цифровой печати позволяет оперативно выпускать книги в твердом переплете тиражами до тысячи экземпляров.

Филиал «Чеховского Печатного двора» является не только градообразующим предприятием, но и одним из гигантов полиграфической промышленности в стране.