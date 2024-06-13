Глава Чеховского округа Михаил Собакин вручил школьникам паспорта

Дрожащей рукой Елизавета Шидловская ставит подпись в своем первом паспорте. Участница юнармейского отряда «Орленок» имени Евгения Родионова очень волнуется, ведь ей совсем скоро предстоит получить самый важный документ.

«Наступил тот возраст, когда я сама за себя могу понести ответственность. Это следующая ступенька моей жизни», — говорит ученица Любучанской школы.

Церемония прошла в просторном конференцзале Дворца спорта «Олимпийский». Ребят, которым в исполнилось 14 лет, приветствовал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Будущее за вами, за подрастающим поколением. Сегодня это только первый шаг, первые ваши документы. Дальше будут аттестаты, дипломы, удостоверения — много всего интересного в жизни. Хочу вам пожелать всего самого доброго, неиссякаемой энергии», — приветствовал ребят глава.