Глава Чехова встретился с жителями села Дубна

Администрация Чехова провела встречу с жителями села Дубна. На ней говорили об электроснабжении, благоустройстве и вывозе мусора.

О том, как в округе повышают надежность снабжения электроэнергией, жителям Дубны рассказали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и руководитель Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иван Выскребенцев.

Некоторые элементы электрического оборудования планируют обновить. К примеру, устаревшие масляные выключатели заменят на современные вакуумные. Также энергетики продолжают обслуживать и ремонтировать линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

«Заменено у нас уже более 100 трансформаторных подстанций. За этот и прошлый год. Старое оборудование меняем на новое, современное», — прокомментировал Иван Выскребенцев.

Четыре распределительных электрических пункта построят до конца сентября. Завершат строительство подстанции «Бегичево».

Также на встрече обсудили перенакопление контейнерной площадки. Решение приняли в процессе обсуждения.

«Сносим сараи, контейнерную площадку углубляем, делаем закрытый контур под замок, чтобы не могли туда заехать. Людям оставляем калиточку, чтобы могли пройти. Уборщик приехал, открыл калиточку, забрал все. И с двух сторон сделаем камеры», — сказал Михаил Собакин.

Кроме того, глава муниципалитета поручил сотрудникам управляющей компании следить за состоянием подвалов многоэтажных домов, чаще окашивать придомовую территорию, а также отремонтировать пороги у подъездов в селе.

Отметим, что в этом году в Дубне на месте «народных троп» появились асфальтированные пешеходные дорожки. Четыре протяженных участка возле домов проложили в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Во время обхода обсудили дальнейшее развитие пешеходной сети в селе. Так, в этом году здесь планируют обустроить тротуар к детскому саду и школе.