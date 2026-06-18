Глава Чехова встретился с работниками ЖКХ

Глава округа Михаил Собакин совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций, социальным блоком и управляющими компаниями проанализировали подготовку к следующему отопительному сезону. Встреча прошла в рамках часа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Специалисты Государственного унитарного предприятия Московской области «Чеховское ЖКХ» завершили плановые работы на шести котельных. На объектах провели ревизию оборудования, гидравлические испытания, заменили задвижки и устранили неисправности. Эти котельные уже запущены и подают горячую воду в дома. В работе остаются еще восемь объектов, четыре из которых — сезонные.

Другие ресурсоснабжающие организации округа полностью подготовили девять котельных, еще три остановлены на профилактику. Общая готовность котельных и центральных тепловых пунктов к зиме на данный момент составляет 29,4%.

По тепловым сетям подготовлено 32,5% сетей отопления — это более 40 километров, а также 10,9% сетей горячего водоснабжения — почти 8 километров. Обходы сетей и проверка запорной арматуры проводятся регулярно.

Подготовка жилого фонда и социальных объектов пока на начальном этапе: управляющие компании подготовили 13,25% жилого фонда, социальные объекты — 8,55%, спортивные — 20%. Сотрудники управляющих компаний уже проводят локальный ремонт кровли, замену входных дверей с утеплением, ремонт межпанельных швов. Технические службы занимаются опрессовкой и промывкой систем отопления, заменой задвижек и очисткой фильтров.

По итогам совещания даны поручения. К 1 июля все коммунальные объекты округа должны быть готовы к осенне-зимнему периоду на 30%. Это утвержденный регламент, его соблюдение обязательно по всем направлениям: котельные, сети, жилой фонд.

Приемка каждого дома к зиме должна проходить в присутствии утвержденной комиссии с участием представителей Госжилинспекции, ресурсоснабжающих организаций, управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа и старших по дому. Это обеспечит комплексный подход и высокое качество проверки. Главная задача — не формальное прохождение проверки, а реальное тепло в каждой квартире.