Глава Чехова вручил первые паспорта еще 14 школьникам

Глава Чехова отметил, что для ребят и их близких этот день стал особенным и оставит в памяти светлые и радостные воспоминания. «Они переступают порог взрослой жизни, где открываются новые возможности и появляется ответственность», — подчеркнул Михаил Собакин.

Вместе с паспортом школьники по традиции получили в подарок получили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Михаил Собакин пожелал юным гражданам России никогда не забывать, что мы являемся потомками великого поколения, наследниками великой истории России. Понимание прошлого помогает нам осознать свою принадлежность к великой стране и ее народу, позволяет ценить национальные традиции и обычаи.

«Паспорт гражданина Российской Федерации — это документ, которым нужно гордиться», — добавил руководитель муниципалитета. Он подчеркнул, что этот день станет для юношей и девушек началом их большого жизненного пути.