Глава Чехова вручил первые паспорта 13 школьникам

В Центральной библиотеке Чехова свои первые паспорта получили Максим Ершов, Алеся Каплиева, Александр Козлов, Наталья Семехина, Данила Моисеенко, Ева Максимова, Даниил Калашников, Никита Дутов, София Тетерина, Юлия Кондрашова, Мария Гаврикова, Елизавета Постельникова и Матвей Лукьянов. Михаил Собакин пожелал молодежи неиссякаемой тяги к знаниям. Он также подчеркнул, что церемония станет началом яркого и успешного пути взросления каждого из ребят как личности и гражданина Родины.

«Получение первого паспорта — очень важный момент в жизни каждого человека. Сегодня 13 ребят нашего округа сделали свой первый шаг в большую, взрослую жизнь, получив основной документ, удостоверяющий личность гражданина России. Поздравить юных граждан пришли их родные и близкие. Сегодня молодое поколение становится частью современной истории нашей страны, подтверждая свое право отстаивать ее интересы и участвовать в развитии России», — сказал Михаил Собакин.



Вместе с паспортами юным жителям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.