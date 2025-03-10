Глава Чехова вручил девяти школьницам первые паспорта

Ставшее уже традиционным перед большими праздниками вручение главного документа гражданина России на этот раз прошло в Центральной библиотеке Чехова. Из рук главы округа Михаила Собакина паспорта получили девять учениц.

Разделить это радостное событие с девушками пришли их родные и близкие.

«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди ждут аттестат школы, водительское удостоверение, а также нелегкий этап выбора будущей профессии и получение диплома», — отметил Михаил Собакин

Каждая из девушек растет достойной сменой нынешнему поколению профессионалов. Одна из таких — ученица седьмой гимназии Анастасия Котова. Школьница увлекается изучением английского и корейского языков.

«Было волнительно, но когда я вышла получать паспорт, то меня охватило чувство гордости за свою страну и что я гражданин Российской Федерации», — поделилась Анастасия.

По традиции вместе с паспортами школьницы получили экземпляры Конституции РФ и книги Николая Карамзина «История государства Российского». После завершения торжественной церемонии девушки, а также их мамы сделали общее фото с руководителем муниципалитета и даже смогли задать ему несколько интересующих их вопросов.