Глава Чехова Собакин вручил первые паспорта 8 жителям округа

Церемония вручения паспортов прошла в городском округе Чехов. Главный документ гражданина России восемь юношей и девушек получили из рук главы округа Михаила Собакина.

Глава Чехова Михаил Собакин поздравил ребят и в торжественной обстановке вручил им первые паспорта. Также восемь юных чеховцев получили экземпляр Конституции РФ и памятные подарки, в их числе книга, посвященная 70-летию города. На мероприятие пришли и близкие подростков.

«Поздравил юных жителей нашего округа с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России, стремиться к новым знаниям и прилагать усилия для благополучия и процветания нашей Родины и городского округа Чехов», — сказал Михаил Собакин.

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