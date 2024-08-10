Глава Чехова Собакин вручил первые паспорта 8 жителям округа

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Церемония вручения паспортов прошла в городском округе Чехов. Главный документ гражданина России восемь юношей и девушек получили из рук главы округа Михаила Собакина.

Глава Чехова Михаил Собакин поздравил ребят и в торжественной обстановке вручил им первые паспорта. Также восемь юных чеховцев получили экземпляр Конституции РФ и памятные подарки, в их числе книга, посвященная 70-летию города. На мероприятие пришли и близкие подростков.

«Поздравил юных жителей нашего округа с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России, стремиться к новым знаниям и прилагать усилия для благополучия и процветания нашей Родины и городского округа Чехов», — сказал Михаил Собакин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте