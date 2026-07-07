Глава Чехова проверил ремонт дороги в деревне Городище

Ремонт ведется в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Подрядчик приступил к работам 3 июня. Сейчас на месте разрабатывают грунт, укладывают песчаное основание и отсыпают участки щебнем. Протяженность объекта составляет почти километр, общая площадь — чуть больше 4 тысяч квадратных метров.

Администрация округа следит за тем, чтобы подрядчик уложился в сроки и выполнил работу качественно. В этом году в Чехове будут обустроены три дороги к участкам многодетных семей.