Глава Чехова проверил работу регионального оператора «Мострансавто»
Поводом для выезда руководителя муниципалитета Михаила Собакина на предприятие послужили обращения жителей, касающиеся нерегулярности пассажирских перевозок. Как выяснилось, ключевая причина сбоев в расписании — дефицит водителей.
На сегодняшний день штат перевозчика насчитывает 125 водителей. На прошлой неделе их количество сократилось из-за сезонного всплеска заболеваемости, а также из-за отпусков. Для оперативного решения проблемы компания привлекла пять водителей из соседних муниципалитетов по командировкам. В ближайшие дни ожидается, что полный состав сотрудников выйдет на линии.
С технической стороной проблем нет: автобусный парк полностью укомплектован. Из 77 единиц техники 66 регулярно работают на маршрутах, три проходят плановый ремонт, остальные являются подменными и готовы к выходу. Запчастей и расходных материалов в филиале также достаточно.
Компания продолжает активный набор персонала. Рассматривается возможность привлечения водителей из других регионов. Со своей стороны, администрация муниципалитета предоставляет общежитие для проживания, возможность посещения спортивных залов и бассейна.
При трудоустройстве в компанию жителям Подмосковья предлагают бесплатную переподготовку и стипендию во время обучения. Требования к кандидатам: возраст от 21 года, наличие водительского удостоверения категорий B или C. Для упрощения процесса трудоустройства в «Мострансавто» работает специальный Telegram-бот. Через него можно быстро подать заявку и устроиться на работу.