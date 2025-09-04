Глава Чехова проверил работу регионального оператора «Мострансавто»

Поводом для выезда руководителя муниципалитета Михаила Собакина на предприятие послужили обращения жителей, касающиеся нерегулярности пассажирских перевозок. Как выяснилось, ключевая причина сбоев в расписании — дефицит водителей.

На сегодняшний день штат перевозчика насчитывает 125 водителей. На прошлой неделе их количество сократилось из-за сезонного всплеска заболеваемости, а также из-за отпусков. Для оперативного решения проблемы компания привлекла пять водителей из соседних муниципалитетов по командировкам. В ближайшие дни ожидается, что полный состав сотрудников выйдет на линии.

С технической стороной проблем нет: автобусный парк полностью укомплектован. Из 77 единиц техники 66 регулярно работают на маршрутах, три проходят плановый ремонт, остальные являются подменными и готовы к выходу. Запчастей и расходных материалов в филиале также достаточно.

Компания продолжает активный набор персонала. Рассматривается возможность привлечения водителей из других регионов. Со своей стороны, администрация муниципалитета предоставляет общежитие для проживания, возможность посещения спортивных залов и бассейна.