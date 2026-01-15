Глава Чехова проверил подготовку купелей и иорданей к Крещению
Крещение Господне пройдет в ночь с 18 на 19 января. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с заместителями и сотрудниками профильных служб посетил локации, где организуют праздничные службы и купания.
Ночные богослужения пройдут в Никольском храме в Кулакове, Христо-Рождественском храме в Мелихове, Тихвинском храме в Нерастанном и Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Талеже. Также для посещения будет открыта Анно-Зачатьевская церковь.
Для массовых крещенских купаний в округе подготовили семь мест: купели на Святом источнике Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в Талеже, в Иоанно-Предтеченском храме в Садках, Троицком храме в Ваулове, во Дворце спорта «Олимпийский» (здесь будут работать холодная и теплая купели) и в селе Бершово, а также иордани у Михаило-Архангельского храма в Хлевине и в пруду у липовой рощи при монастыре Вознесенская Давидова пустынь. Ее оборудовали впервые по благословению благочинного Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии игумена Сергия (Куксова).
Ко всем купелям и иорданям обеспечат удобный подъезд и оборудуют лестницы для входа в воду. Для удобства жителей и гостей округа установят теплые палатки для переодевания (во Дворце спорта раздевалка будет в фойе подъезда № 2). В Талеже и в Садках будет работать полевая кухня. Во всех местах массового купания организуют горячий чай с угощениями. На всех локациях будут дежурить спасатели, сотрудники правопорядка и медицинские бригады. Купание вне оборудованных мест строго запрещено.
Сейчас специалисты «Мособлпожспас» проверяют толщину льда и глубину водоема в Вознесенской Давидовой пустыни. Сотрудники «ЧеховСпаса» в ближайшие дни обследуют дно реки Лопасня в деревне Хлевино, где будет оборудована иордань. Из всех источников взяли пробы воды для лабораторного исследования. Роспотребнадзор напоминает, что пить воду из иорданей и купелей нельзя.
Кроме того, проработали вопрос общественного транспорта: для комфорта жителей автобусы будут ходить дольше. Изменения коснулись маршрутов № 36 «Чехов — Новый Быт — Красные Орлы» с заездом в Нерастанное и № 39 «Чехов — Беляево — Вауловская церковь».
«Хочу обратить особое внимание жителей, что окунуться в освященную купель или иордань можно будет в течение трех дней. На территории Дворца спорта „Олимпийский“ купели будут функционировать до вечера 19 января. Кто не сможет сделать это в Крещенскую ночь, могут спокойно совершить обряд омовения в последующие дни. Важно соблюдать правила безопасности и все меры предосторожности, а также внимательно следить за своим самочувствием», — прокомментировал Михаил Собакин.