Глава Чехова проверил подготовку купелей и иорданей к Крещению

Крещение Господне пройдет в ночь с 18 на 19 января. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с заместителями и сотрудниками профильных служб посетил локации, где организуют праздничные службы и купания.

Ночные богослужения пройдут в Никольском храме в Кулакове, Христо-Рождественском храме в Мелихове, Тихвинском храме в Нерастанном и Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Талеже. Также для посещения будет открыта Анно-Зачатьевская церковь.

Для массовых крещенских купаний в округе подготовили семь мест: купели на Святом источнике Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в Талеже, в Иоанно-Предтеченском храме в Садках, Троицком храме в Ваулове, во Дворце спорта «Олимпийский» (здесь будут работать холодная и теплая купели) и в селе Бершово, а также иордани у Михаило-Архангельского храма в Хлевине и в пруду у липовой рощи при монастыре Вознесенская Давидова пустынь. Ее оборудовали впервые по благословению благочинного Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии игумена Сергия (Куксова).

Ко всем купелям и иорданям обеспечат удобный подъезд и оборудуют лестницы для входа в воду. Для удобства жителей и гостей округа установят теплые палатки для переодевания (во Дворце спорта раздевалка будет в фойе подъезда № 2). В Талеже и в Садках будет работать полевая кухня. Во всех местах массового купания организуют горячий чай с угощениями. На всех локациях будут дежурить спасатели, сотрудники правопорядка и медицинские бригады. Купание вне оборудованных мест строго запрещено.