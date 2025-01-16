Глава Чехова проверил места для крещенских купаний

Крещенские массовые купания традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января. На протяжении нескольких последних лет в Чехове организовывают теплую купель на территории Дворца спорта «Олимпийский», и этот год не станет исключением.

Всего в округе будет оборудовано семь мест для крещенских купаний. Каждая локация должна соответствовать требованиям безопасности подъезда и подхода к купелям. Их заранее проверят сотрудники МЧС и министерства чистоты. Глава муниципалитета Михаил Собакин лично осмотрел эти места для купаний.

В Чехове одно из самых популярных у горожан и гостей округа мест находится в селе Талеж. Сюда из года в год приезжает много людей. Поэтому вопрос размещения всех желающих стал одним из ключевых.