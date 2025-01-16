Глава Чехова проверил места для крещенских купаний
Крещенские массовые купания традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января. На протяжении нескольких последних лет в Чехове организовывают теплую купель на территории Дворца спорта «Олимпийский», и этот год не станет исключением.
Всего в округе будет оборудовано семь мест для крещенских купаний. Каждая локация должна соответствовать требованиям безопасности подъезда и подхода к купелям. Их заранее проверят сотрудники МЧС и министерства чистоты. Глава муниципалитета Михаил Собакин лично осмотрел эти места для купаний.
В Чехове одно из самых популярных у горожан и гостей округа мест находится в селе Талеж. Сюда из года в год приезжает много людей. Поэтому вопрос размещения всех желающих стал одним из ключевых.
«Нужно, чтобы люди видели сигнальную ленту и колышки, которыми мы ограничиваем парковку и подъездные пути. Чтобы четко было понятно, где заезд, а где выезд. Соответственно, на парковке, начиная с 10 вечера и до 3-4 часов утра должен дежурить регулировщик, который помогает людям припарковаться и выехать», — объяснил ответственным лицам Михаил Собакин.
Безопасность людей во время крещенских купаний обеспечат сотрудники полиции, МЧС, «Мособлпожспаса». Также на местах будет дежурить медицинский персонал. В Талеже и Садках организуют работу полевой кухни. Во всех без исключения местах массового купания приготовят горячий чай с угощениями. Окунуться в освященную купель или иордань можно будет в течение трех дней.