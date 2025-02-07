Глава Чехова провел встречу с жителями поселка Столбовая

Местом проведения мероприятия стал Дворец культуры «Ровесник». На встрече обсудили вопросы содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, работы общественного транспорта, благоустройства дворов и общественных пространств.

Одним из первых вопросов стало содержание водонапорной башни, из которой периодически изливается большое количество воды. Михаил Собакин прямо во время встречи отправил главу Водоканала Виктора Сурова на объект.

«Все утечки, которые были обнаружены ранее, устранены. Содержание башни находится на контроле у профильной службы», — сказал глава Чехова.