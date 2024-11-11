Глава Чехова провел встречу с сотрудниками центра испытаний продукции

Глава городского округа Михаил Собакин регулярно общается с коллективами предприятий Чехова в формате выездных встреч. На этот раз задать свои вопросы руководителю муниципалитета смогли сотрудники экспертной организации «Проммаш Тест».

В Чехове на предприятии работают более 200 человек. В филиалах, которых по России насчитывается больше 20, трудятся около 3 тысяч сотрудников. «Проммаш Тест» является одним из крупнейших налогоплательщиков округа.

«Мы сегодня решили приехать к вам расширенным составом. Ознакомиться с предприятием, которое динамично развивается», — обратился к участникам встречи Михаил Собакин.

Вопрос у работников испытательного центра было немало. Они касались подготовки комплексного благоустройства, контейнерных площадок, содержания многоквартирных домов, дворовых территорий и других пунктов.