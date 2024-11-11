Глава Чехова провел встречу с сотрудниками центра испытаний продукции
Глава городского округа Михаил Собакин регулярно общается с коллективами предприятий Чехова в формате выездных встреч. На этот раз задать свои вопросы руководителю муниципалитета смогли сотрудники экспертной организации «Проммаш Тест».
В Чехове на предприятии работают более 200 человек. В филиалах, которых по России насчитывается больше 20, трудятся около 3 тысяч сотрудников. «Проммаш Тест» является одним из крупнейших налогоплательщиков округа.
«Мы сегодня решили приехать к вам расширенным составом. Ознакомиться с предприятием, которое динамично развивается», — обратился к участникам встречи Михаил Собакин.
Вопрос у работников испытательного центра было немало. Они касались подготовки комплексного благоустройства, контейнерных площадок, содержания многоквартирных домов, дворовых территорий и других пунктов.
Помощник руководителя предприятия Сергей Данилюк поделился, что живое общение с главой Чехова ему очень понравилось. «Он показал полную компетентность как руководитель округа. На все вопросы, которые задавали сотрудники, у него были квалифицированные ответы. И коллективу нашему тоже понравилось — встреча пошла на пользу», — рассказал Данилюк.
Руководители организации провели экскурсию по лабораториям, а также рассказали сотрудникам администрации об истории и специфике деятельности компании. На предприятии проводятся испытания самой разной продукции. От точности исследований зависит качество выпускаемых товаров, а также здоровье и безопасность людей, которые будут их эксплуатировать.
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