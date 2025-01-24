Глава Чехова провел встречу с сотрудниками производства декоративных изделий

Встреча в формате выездной администрации состоялась на предприятии «Декор» в Чехове. Сотрудники смогли задать интересующие их вопросы лично главе муниципалитета.

В компании трудятся 500 человек. Половина из них проживает в Чехове. Большинство их вопросов главе муниципалитета касалось содержания домов, обустройства тротуаров и уличного освещения, движения автобусов.

Жители Солодовки обратили внимание на отсыпку участка дороги и установку контейнерной площадки. Накануне на встрече они согласовали место установки.

Другие участники мероприятия попросили Михаила Собакина помочь в сборе гумпомощи для участников спецоперации.

«Сначала запросы приходили от чеховских ребят, но со временем стали поступать просьбы от бойцов соседних городов и регионов. Сразу же включили заявительницу Ольгу в нашу общую группу, где состоят все волонтерские организации Чехова. Договорились оставаться на связи и помогать в сборе помощи нашим военнослужащим», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.