Глава Чехова провел встречу с сотрудниками полиграфического предприятия

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с коллегами провел встречу в формате выездной администрации на предприятии «Чеховский печатный двор». Основными темами стали здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и безопасность.

Сотрудников предприятия интересовало отсутствие возможности попасть к некоторым специалистам. Это объясняется получением лицензии на каждый вид медицинской помощи. За 2025 год и первую половину 2026 года в округ приняли 97 специалистов.

«Основа нашего будущего — целевое обучение. Сейчас за счет бюджета учится 76 человек, и уже в этом году ждем выпуск 12 докторов, включая двух детских офтальмологов. Для оказания неотложной помощи на первом этаже расположено специальное отделение. Там также осуществляется прием пациентов врачом-педиатром без предварительной записи. Это позволяет обеспечить доступность помощи в острых ситуациях, даже при отсутствии свободных талонов на плановый прием», — отметил Михаил Собакин.

Уже пролицензированы все виды стоматологической помощи. В скором времени лечение и удаление зубов будет проводиться в новой поликлинике. Пока прием детей ведется в учреждении на улице Гагарина. Глава поручил обустроить дополнительную стоянку для посетителей поликлиники на улице Мира.

Обсуждались масштабные работы по перекладке теплотрасс. Жителей интересовали сроки окончания работ и надежность в отопительный сезон. Их заверили, что к концу года все будет готово.

Также звучали вопросы о безопасности — укрытиях и системе оповещения. Сейчас обследуют и приводят в порядок заглубленные помещения, размещают памятки действий при чрезвычайных ситуациях и создают интерактивную карту укрытий. В округе работают 39 точек вещания в городе и сельских населенных пунктах.