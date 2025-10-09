Глава Чехова провел встречу с призывниками

В ходе заседания призывной комиссии для каждого из ребят определили род войск, в которых они будут служить, военную специальность и регион. Совсем скоро Военно-морской флот, сухопутные и Воздушно-десантные войска пополнятся новобранцами из Чехова. На данный момент служить отправились 35% от общего числа призывников. В октябре планируется достичь показателя 90%, а к 1 декабря — 100%.

«Все наши ребята, пришедшие сегодня на комиссию, для себя четко определили, что служба в Вооруженных силах — это не только их святая обязанность, как написано в нашей Конституции, но и личное желание, а для кого-то и призвание. Именно на таких молодых ребятах, строится сегодня защита нашей Родины на самых первых ее этапах. В дальнейшем они смогут принять решение продолжить свой жизненный путь в рядах Вооруженных сил. Возможно, это будут войска Национальной гвардии, Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности или МЧС, МВД. Но самое главное, что за время службы они обретут новых друзей и закалят характер. Уверен, что они все с достоинством и честью пройдут этот путь и вернутся на чеховскую землю!» — отметил Михаил Собакин.