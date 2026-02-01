Глава Чехова провел совещание по работе коммунальных служб

На оперативном совещании в администрации городского округа Чехов обсудили ключевые вопросы зимнего периода и подготовки к праздникам. Встречу провел глава муниципального образования Михаил Собакин.

Первым и самым актуальным вопросом повестки дня стала уборка снега. Глава округа Михаил Собакин отметил, что все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

«Все коммунальные службы округа работают в усиленном режиме. Хотелось бы выразить слова благодарности… волонтерам, инициативным гражданам, предпринимателям, которые оказывают посильную помощь в борьбе со снегом, самим коммунальщикам. Люди сейчас работают на износ. И зачастую рабочий день составляет 18 часов в сутки», — заявил Михаил Собакин.

По информации администрации, в период интенсивных снегопадов техника начинает работу на дорогах с трех часов ночи. К шести утра к расчистке приступают дорожные рабочие, дворники и уборщики территорий в микрорайонах города и сельских населенных пунктах. С 12 по 24 января с территории округа было вывезено более 9 тысяч кубометров снега.

Заместитель главы муниципального округа Александр Тетерин предоставил подробную статистику: «Производится уборка снега на 191 дворовой территории, из которых 105 — в городе, 86 — в сельских населенных пунктах. Также обслуживается более 300 детских площадок и спортивных… Помимо этого, 5 парков и 30 общественных территорий».

Для эффективности за каждой единицей техники и каждым сотрудником закреплены конкретные участки, а их работу в режиме реального времени контролируют специализированные службы. Особое внимание уделяется уборке территорий социально значимых объектов: школ, больниц и поликлиник. Как подчеркнул Михаил Собакин, из-за непрекращающихся снегопадов многие объекты требуют многократной обработки: «Надо сделать три, надо будет пять раз обработать — значит, надо пять. Это в первую очередь комфорт наших жителей».

Вторым крупным вопросом совещания стала реализация инвестиционной программы по модернизации электросетевого хозяйства, которую в Чехове осуществляет компания «Россети Московский регион». Заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» Валентин Корниенко отчитался о проделанной работе: «Выполнена большая программа. Реализован 151 титул. Более 100 линий… Построено и установлено более 145 новых трансформаторных подстанций».

Пятилетняя программа уже дала ощутимые результаты: за два прошедших года в округе построены две новые подстанции — «Бегичево» и «Фруктовая», а также произведена замена трансформаторов с увеличением мощности на питающих центрах. Михаил Собакин высоко оценил перспективы: «По результату завершения инвестиционной программы, у нас, я так понимаю, будет одна из самых инновационных и сильных систем электроснабжения в Московской области».

Завершилось совещание обсуждением подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Масленице и Дню защитника Отечества. Старт масленичным гуляниям будет дан 15 февраля в поселке Новый Быт на площади у Вознесенской Давидовой пустыни. В программе — выступления творческих коллективов, ярмарка, состязания, катания на лошадях и угощения. Всего крупные праздники пройдут на 16 площадках округа.

«22 февраля в центре нашего города, в городском парке, пройдет фестиваль „Солнечная масленица“. Проводы зимы в Чехове пройдут согласно русским традициям, с горячими блинами, ярмаркой, театрализованной программой, с прощанием с Масленицей», — рассказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации Ольга Щукина.

В феврале также запланирована большая праздничная программа в честь Дня защитника Отечества. 19 февраля во Дворце культуры «Дружба» пройдет концерт «О родине, о мужестве, о славе». 23 февраля состоится торжественное возложение цветов у Вечного огня. Кроме того, как добавила Ольга Щукина, в этот день в парке с 10:00 до 15:00 пройдет игра «Путь воина»: «Студенты, активисты, смогут показать свои умения в 10 испытаниях, которые мы для них приготовили».

По итогам оперативного совещания все рассмотренные вопросы зафиксированы, соответствующие распоряжения даны и взяты на контроль профильными службами администрации.