Глава Чехова провел расширенное совещание

Первым вопросом на повестке стала организация масштабной реконструкции «Битвы при Молодях», которая пройдет в конце июля уже в 17-й раз. Программа фестиваля включает аттракционы, ярмарку, исторические чтения, квесты, мастер-классы, тир, ремесленную слободу, выступление местных и приглашенных коллективов. Историческая часть будет посвящена самой реконструкции и быту XVI века.

За обстановкой на фестивале будут следить силовые структуры. Особое внимание уделят воздушной безопасности. Добраться до площадки можно будет на машине, вместе с экскурсией от железнодорожной платформы Молоди и на бесплатном автобусе от Чехова или из Подольска.

Лето — жаркая пора отпусков и отдыха на природе. Традиционно в Чехов приезжают дачники и гости из соседних городов. Поэтому особое внимание уделяется безопасности на воде. Начальник Управления безопасности администрации Чехова Иван Голиков рассказал, что с 1 июня по 31 августа организовано дежурство спасателей на Глуховском карьере, утверждены маршруты берегового совместного патрулирования сотрудниками ОМВД, «Мособлпожспаса» и ЕДДС в районах массового скопления людей.

Специалисты заранее обследовали водоемы и установили 44 информационных щита. Продолжается информирование жителей и гостей округа о правилах безопасности на воде и в жаркую погоду. Стоит отметить, что в Чехове разрешенных для купания мест нет.

Еще один актуальный вопрос — борьба с борщевиком Сосновского. Обработка участков осуществляется комбинированным методом, включающим химические и механические меры. Процедура проводится в два этапа: первый — с 15 мая по 25 июля, второй — с 20 июля по 30 сентября.

Последним вопросом стали итоги предпринимательской деятельности за первое полугодие. В Чехове работают 18 крупных предприятий и более 7 тысяч малых и средних.

«С начала года наблюдается рост числа малых и средних предприятий. За первое полугодие их количество увеличилось на 230 единиц. Большая часть занята в сфере потребительского рынка и оказания услуг. Реализуется 12 новых инвестиционных проектов», — рассказала начальник Управления промышленности, инвестиций и развития Екатерина Зыкова.

Экономический потенциал округа позволяет создавать новые рабочие места и привлекать специалистов. Параллельно продолжается расширение и модернизация индустриального парка.