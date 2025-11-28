Глава Чехова принял участие в акции «Коробка храбрости»

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» проводится уже более десяти лет с целью поддержки детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в стационарах. Мероприятие предусматривает сбор подарков, книг и игрушек, предназначенных для повышения настроения маленьких пациентов и поддержания их эмоционального тонуса в период лечения.

«Коробка наполнена подарками, книгами и игрушками, призванными поднять настроение маленьким пациентам и укрепить их дух в трудные моменты лечения. Сегодня при участии местного отделения партии в Чехове открыто три „Добрых комнаты“. Они располагаются как в стационаре, так и в детской поликлинике. Мы уже обсудили с главным врачом возможность открытия „Добрых комнат“ в новой поликлинике», — рассказал Михаил Собакин.

Ежегодно представители администрации муниципального округа Чехов совместно с коллегами организуют сбор «Коробок храбрости» для детей муниципалитета и передают их в лечебные учреждения.

В рамках акции собирают игрушки (кроме мягких), игровые наборы, пазлы, головоломки, развивающие и настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, канцелярские принадлежности, раскраски и детские книги. В соответствии с санитарными требованиями принимаются только новые, упакованные товары.

Принять участие можно до 2 декабря. Пункты приема расположены на улице Дружбы, дом 21.