Глава Чехова поздравил женщин с Днем матери
Традиционно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В Чехове в концертном зале Дворца культуры «Дружба» прошел праздничный концерт.
Для гостей с концертной программой «За все тебя благодарю…» выступили артисты и творческие коллективы округа. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поздравил всех мам с праздником.
«Ваши добрые сердца, ласковые руки и мудрые советы сопровождают на протяжении всей жизни, помогают преодолевать трудности и верить в себя. Ваша ежедневная забота и вера в своих детей позволяет им достигать невероятных высот в жизни. Вы вкладываете в детей лучшие человеческие качества, учите их любви к родному дому, уважению к традициям и ответственности за будущее», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Благодарственными письмами главы муниципального округа Чехов отметили многодетных мам и мам, воспитывающих приемных и детей с особенностями развития. Особое внимание уделили и женщинам, чьи дети стоят на защите Родины.
«Ваша материнская поддержка вселяет силы в наших защитников, а материнская гордость вдохновляет на смелые поступки при выполнения боевых задач. На своих плечах вы несете тяжкий груз, но ваша вера и надежда помогают преодолевать им любые трудности», — подчеркнул руководитель муниципалитета Михаил Собакин.