Глава Чехова поздравил женщин с Днем матери

Традиционно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В Чехове в концертном зале Дворца культуры «Дружба» прошел праздничный концерт.

Для гостей с концертной программой «За все тебя благодарю…» выступили артисты и творческие коллективы округа. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поздравил всех мам с праздником.

«Ваши добрые сердца, ласковые руки и мудрые советы сопровождают на протяжении всей жизни, помогают преодолевать трудности и верить в себя. Ваша ежедневная забота и вера в своих детей позволяет им достигать невероятных высот в жизни. Вы вкладываете в детей лучшие человеческие качества, учите их любви к родному дому, уважению к традициям и ответственности за будущее», — отметил глава округа Михаил Собакин.