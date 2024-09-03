Глава Чехова поздравил студентов училища олимпийского резерва с Днем знаний

Первокурсников училища олимпийского резерва № 4 поздравили с Днем знаний в Чехове. Слова напутствия на торжественной линейке произнесли глава округа, настоятель храма и олимпийский чемпион.

В этом году на первый курс в училище поступили 40 юных спортсменов. Со стартом большого пути их поздравили глава городского округа Чехов Михаил Собакин, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий и олимпийский чемпион, почетный гражданин округа и Московской области Владимир Максимов.

«Не секрет, что наш округ негласно считается Подмосковной столицей спорта. Воспитанники наших спортивных школ и училищ не раз завоевывали золотые медали и становились чемпионами», — сказал Михаил Собакин.

Ребятам торжественно вручили студенческие билеты. Также глава муниципалитета поблагодарил педагогов и сотрудников училища за их труд.

Отметим, что в минувшем сезоне студенты училища трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета в спартакиаде, синхронном плавании и гандболе. А в музее учреждения хранятся ценные экспонаты, включая награды и медали, переданные выпускниками.

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