Глава Чехова поздравил с 8 Марта сотрудниц отдела МВД

Несмотря на свою мужественную профессию, они всегда остаются добрыми, милыми и женственными. Сотрудницы Чеховского отдела МВД России по случаю Международного женского дня получили поздравления от главы округа Михаила Собакина.

В торжественной обстановке приветственные адреса вручили Ольге Шушкевич, Галине Черногоровой, Марине Коньковой, Татьяне Кузнецовой, Елене Данченко, Татьяне Билалутдиновой и Юлии Казачкине.

«Имея колоссальную нагрузку, с которой они сталкиваются, проходя службу плечом к плечу с мужчинами, женщины нашей полиции при этом остаются прекрасными, нежными и добрыми, дарят тепло и уют окружающим», — обратился к девушкам Михаил Собакин.

Глава Чехова подарил женщинам цветы и продуктовые наборы. Эти маленькие, но важные знаки внимания подчеркнули значимость и ценность их работы в правоохранительных органах.