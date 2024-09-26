Глава Чехова оценил условия труда на производстве зеркал и стекол

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин побывал с визитом на предприятии «Стеклоснаб». Завод выпускает продукцию из зеркального и стеклянного полотен.

Предприятие является производственной базой знаменитой Московской зеркальной фабрики, которая была основана в 1961 году и с тех пор остается крупнейшей в столичном регионе. С 2018 года производство переехало в Чехов. Сейчас «Стеклоснаб» занимает лидирующие позиции на российском рынке по изготовлению и обработке изделий из стекла, а также производству высококачественных зеркал.

Директор завода Александр Гришин рассказал, что на предприятии работает более 100 человек. В день рабочие изготавливают порядка 300-350 изделий. На «Стеклоснабе» созданы хорошие условия труда: все сотрудники получают официальную зарплату и полный социальный пакет, обеспечены бесплатным питанием. Работники на постоянной основе проходят обучение, что позволяет им совершенствовать свои карьерные навыки.

«Мы были восхищены высоким уровнем модернизации, количеством сотрудников, представленных на данном производстве, их организованностью и открытостью», — поделился заместитель руководителя муниципалитета Александр Акопов.

Завод стремительно развивается, в связи с чем появляется востребованность в новых кадрах. Узнать о вакансиях можно на официальном сайте предприятия.

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