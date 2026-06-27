Глава Чехова отчитался о работе за год

На ежегодном отчете Михаила Собакина присутствовали все, кто участвует в жизни округа. Это ветераны СВО, представители силовых структур, духовенства, врачи, учителя и волонтеры.

Михаил Собакин подчеркнул, что вся работа строится в строгом соответствии с указами президента и поручениями губернатора, а также на основе запросов жителей.

В округе создана система поддержки участников СВО и их семей, волонтеры собрали и отправили сотни тонн гуманитарного груза. В Чехове тысячи многодетных семей — они получают выплаты вместо земельных участков. Для молодых семей предусмотрена поддержка при рождении третьего и последующих детей, а приемные семьи воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты обеспечиваются жильем.

Для пожилых людей работает проект «Активное долголетие» — один из самых крупных в Подмосковье. В здравоохранении открылась новая детская поликлиника на 500 посещений, проведен капитальный ремонт больничных корпусов и фельдшерско-акушерских пунктов, строится новый корпус больницы.

В сфере образования растут показатели по всем ключевым направлениям. Впервые за историю округа началась масштабная модернизация систем тепло- и водоснабжения, обновляется электроснабжение, ремонтируются дороги и тротуары.

Доля жителей, регулярно занимающихся спортом, составляет 83%. Продолжается реконструкция усадьбы Мелихово, благоустраиваются парки и набережные, библиотеки становятся современными центрами. Растет промышленное производство, открываются новые предприятия. Отчет показал, что за каждым достижением — реальные изменения в жизни округа.