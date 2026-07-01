Глава Чехова обсудил с представителями ЖКХ вопросы теплоснабжения

В ходе «Часа по ЖКХ» Михаил Собакин встретился с руководителем подрядной организации по поводу ремонта объектов теплоснабжения. Работы идут на 12 котельных, 11 центральных тепловых пунктах и 17 участках сетей.

На котельной № 1 подготовили фундамент для установки двух котлов, рабочие уже приступили к ремонту внутренних помещений. На объекте № 2 почти завершили устройство фундамента, а на котельной № 11 идет врезка подпиточной линии. На нескольких объектах продолжается монтаж и наладка оборудования. Дополнительно определили подрядчика по капитальному ремонту еще двух котельных в поселках Васькино и Любучаны.

Активно идет подготовка к осенне-зимнему сезону. Возобновляется подача горячего водоснабжения от котельной № 8 и начинаются профилактические работы на объектах № 13 и № 36. Кроме того, подготовили более 40 километров сетей отопления.

Управляющие компании округа проводят диагностику, ремонт, промывку систем, а также ревизию теплоизоляции труб. Специалисты проверяют и обслуживают запорную арматуру и контрольно‑измерительные приборы, осматривают и обновляют кровлю, фасад, оконные и дверные блоки. Состояние внутридомового электрооборудования и систем водоснабжения находится на контроле.

Жители домов № 41 и № 49 на улице Гагарина ознакомились с работами — они заметили объявления о плановых работах по промывке внутридомовой системы и решили лично присутствовать при их проведении. Специалисты управляющей компании объяснили технологию промывки и ее значение для эффективной работы отопления, ответили на вопросы и выслушали предложения.