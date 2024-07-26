Глава Чехова Михаил Собакин вручил паспорта восьми юным жителям округа
В конференц-зале спортивного комплекса «Олимпийский» имени Максимова состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям городского округа Чехов. В мероприятии приняли участие глава округа Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин.
Паспорта гражданина Российской Федерации и традиционный экземпляр Конституции РФ получили восемь юных жителей Чехова: Артем Кильдишов, Злата Маевская, Кирилл Селезнев, Екатерина Горошук, Владислав Комаров, Анна Малачлы, Ксения Макушенко и Ольга Танасогло.
Глава округа поздравил ребят с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России. Он подчеркнул, что паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладание российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны.
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