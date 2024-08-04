Глава Чехова Михаил Собакин поздравил ветеранов и жителей с Днем ВДВ

С Днем воздушно-десантных войск поздравил военнослужащих запаса, ветеранов и жителей глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Участники торжественного митинга возложили цветы к монументу воинам-десантникам.

Чествование воинов-десантников прошло в Чехове 2 августа. Глава городского округа Михали Собакин поздравил ветеранов и горожан с праздником. А военнослужащие запаса традиционно возложили цветы к монументу.

«Бойцы ВДВ — это олицетворение мужества. Дети, подрастающее поколение на них равняются. Десантники! Поздравляю вас с праздником. Желаю вам добра, мира, всего самого доброго и вашим близким! Чтобы поставленные цели были исполнены», — пожелал Михаил Собакин.

Великая Отечественная война, Афганистан, Чечня, Сирия, Ливия, Судан, Украина — 2 августа почтили память всех, не вернувшихся с полей сражений. Сейчас в зоне специальной военной операции бойцы ВДВ демонстрируют героизм и отвагу.

«В этот знаменательный день. Мы отдаем дань памяти каждому солдату. Этот день знаменует победу! Первую высадку Котельникова с крыла самолета АН-2 2 августа 1930 года. И победу в Великой Отечественной войне», — сказал десантник Родион Каримов.