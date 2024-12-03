Глава Балашихи проведет встречу с сотрудниками машиностроительного завода

5 декабря в компании «Криогенмаш» состоится встреча главы Балашихи Сергея Юрова с сотрудниками предприятия в формате выездной администрации. В мероприятии также примут участие представители профильных управлений администрации округа, что позволит жителям получить ответы на актуальные вопросы.

На встрече будут обсуждаться ключевые темы, касающиеся развития города, включая вопросы о дорогах и транспорте, медицине, спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, образовании и культуре.

«Как и встречи во дворах и школах, такой формат диалога позволяет нам оперативно реагировать на запросы наших жителей», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Формат «выездной администрации» уже зарекомендовал себя как эффективный способ взаимодействия с местными жителями. Участие заместителей главы и руководителей профильных управлений администрации позволяет гражданам озвучивать свои вопросы и получать информацию от профильных специалистов в одном месте.

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