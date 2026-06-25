Глава Балашихи сыграл в теннис с жителями округа

Игра в теннис прошла на обновленном корте на улице Быковского, 2 в Балашихе. Современный спортивный объект пришел на смену площадке 1975 года.

Реконструкция стала возможной благодаря Народной программе: жители округа собрали более 200 подписей с наказом обновить спортивную инфраструктуру.

«Сегодня встретился с любителями тенниса, которые регулярно занимаются на этой площадке более 20 лет, обсудили дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры микрорайона и, конечно, проверил качество обновленных кортов на практике — сыграли несколько партий», — поделился глава округа Сергей Юров.

Спортивная площадка — 1600 квадратных метров. Объект оснастили тренировочными стенками, двумя кортами, скамейками и освещением. Реконструкция полностью преобразила территорию: теперь это комфортная площадка для занятий теннисом как для любителей, так и для профессионалов.

«Мы начали приходить сюда с родителями примерно в конце 90-х, когда мне было 10 лет. Со временем возникли мысли, что пора отремонтировать площадку. И вот это случилось. Для всех нас это очень значимое событие», — поделился житель округа Денис Давыдов.

Совместная игра главы округа и жителей подчеркнула главную идею — спорт должен быть доступным и объединять горожан. Создание нового теннисного корта поспособствует развитию массового спорта в округе.