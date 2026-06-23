Глава Балашихи стал лидером предварительного партийного голосования

Сергей Юров стал лидером предварительного партийного голосования. Он намерен участвовать в выборах в Государственную Думу по округу № 118, который объединяет Балашиху и Реутов.

По итогам внутрипартийного голосования в Подмосковье Сергей Юров получил поддержку и возглавил список кандидатов. В случае избрания он планирует представлять интересы жителей избирательного округа № 118 в федеральном парламенте.

В своем комментарии Юров отметил многолетний опыт работы в муниципальной системе. Он напомнил, что начал карьеру в Реутове и прошел путь от специалиста до главы города, а затем возглавил Балашиху.

«На протяжении последних более 20 лет я работал в органах местного самоуправления сначала городского округа Реутов, прошел от рядового специалиста до главы городского округа и последние 9 лет работаю в городском округе Балашиха», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Одним из ключевых векторов его работы стало развитие транспортной инфраструктуры. После запуска МЦД-4 улучшилось сообщение с Москвой и соседними территориями. Продолжается строительство путепровода на железнодорожном переезде у станции Черное, который должен снизить нагрузку на дорожную сеть.

Отдельное внимание уделяется системе здравоохранения. В Ольгине возводится крупный многопрофильный медицинский центр, который после ввода в эксплуатацию станет одним из крупнейших к востоку от столицы. Параллельно модернизируются отделения Балашихинской больницы и обновляется оборудование.

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова отметила результаты обновления медицинской инфраструктуры.

«Мы за последние пять лет отремонтировали достаточное количество старых помещений, у нас были открыты новые поликлиники, проведены точечные ремонты в стационарах, был закуплен большой парк медицинского оборудования», — поделилась главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В округе также развиваются образовательные и спортивные проекты. Школьная лига охватывает разные дисциплины и стала популярной среди молодежи. Она включает десятки направлений и формирует устойчивую систему внеурочной активности для школьников.

По данным внутрипартийного голосования, в Подмосковье участие приняли сотни тысяч избирателей. В списки кандидатов на предстоящие выборы вошли представители разных сфер, включая участников боевых действий, спортсменов и общественных деятелей.