Глава Балашихи Сергей Юров встретился с семьей участника СВО

Жена бойца Людмила вместе с родными сослуживцев мужа по возможности передает гумпомощь. К следующей отправке присоединится и город.

Сергей Юров подарил семье подарки, а также передал гуманитарную помощь для военнослужащего Александра. Боец ушел в зону специальной военной операции в 2022 году. Дома военнослужащего ждут мама, жена и дочь.

«Поддержке семей участников спецоперации мы уделяем особое внимание. И стараемся помогать по всем вопросам. Ни одна просьба не останется без внимания. Пока бойцы защищают родину и нашу свободу, за их семьи отвечаем мы», -сказал Сергей Юров.

За время спецоперации сержант награжден медалью Георгия Жукова и орденом «Службою и храбростью» второй степени. Летом он приедет в долгожданный отпуск, чтобы увидеться с семьей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил добровольцев отряда БАРС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».