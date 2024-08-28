Глава Балашихи Сергей Юров вручил первые паспорта 19 школьникам
Церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации прошла в Балашихе. Важные документы школьникам выдал глава муниципалитета.
Торжественное вручение паспортов 19 школьникам провели в администрации городского округа в рамках акции «Мы — граждане России!».
В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и родители ребят.
«Поздравляю с важным событием каждого, кто сегодня получает свой первый документ. Он определяет и появление новых прав, как у гражданина Российской Федерации, и новых обязанностей. Желаю вам достойно отучиться, найти свое место в мире. Расти настоящими патриотами и гражданами нашей страны», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».