Глава Балашихи Сергей Юров вручил первые паспорта 19 школьникам

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации прошла в Балашихе. Важные документы школьникам выдал глава муниципалитета.

Торжественное вручение паспортов 19 школьникам провели в администрации городского округа в рамках акции «Мы — граждане России!».

В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и родители ребят.

«Поздравляю с важным событием каждого, кто сегодня получает свой первый документ. Он определяет и появление новых прав, как у гражданина Российской Федерации, и новых обязанностей. Желаю вам достойно отучиться, найти свое место в мире. Расти настоящими патриотами и гражданами нашей страны», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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