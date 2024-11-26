Глава Балашихи Сергей Юров вручил 29 школьникам первые паспорта

Сергей Юров поприветствовал собравшихся и пожелал ребятам быть достойными гражданами страны.

«Поздравляю каждого с прошедшим днем рождения, а также с получением паспорта. Это первый шаг во взрослую жизнь, обретение дополнительных прав и обязанностей как граждан Российской Федерации. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда двигайтесь вперед, у вас все получится!» — сказал он.

Церемонию провели в рамках патриотической акции «Мы — граждане России!». Проект запустили для того, чтобы получение паспорта стало для каждого школьника значимым и запоминающимся событием. Акцию реализует общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

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