Глава Балашихи Сергей Юров поздравил журналистов с Днем российской печати

В своем телеграм-канале Сергей Юров отметил, что благодаря журналистам газеты «Город Балашиха» жители могут узнавать главные новости о городе и его людях, важных событиях и истории.

«От всей души поздравляю наших журналистов и издателей с Днем российской печати! Желаю ярких и позитивных инфоповодов, творческих успехов и всего самого доброго. С праздником!» — добавил он.

Газета «Город Балашиха» — это официальный публикатор новостей округа. В издании размещают информацию о работе местной администрации, а также анонсы культурных мероприятий, исторические справки и спортивные события. Впервые газету выпустили в ноябре 2016 года, а сегодня вышло уже 414 номеров.

Печатное издание тиражом 70 тысяч экземпляров распространяют в 250 точках Балашихи. Каждый день над контентом газеты работают 15 сотрудников редакции.