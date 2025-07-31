Глава Балашихи проверил капитальный ремонт теплосетей в Павлино и Кучино

В городском округе Балашиха продолжается капитальный ремонт тепловых сетей, который проходит под пристальным вниманием главы муниципалитета Сергея Юрова. Сейчас работы проводят на двух ключевых участках: в одном из дворов в микрорайоне Павлино и на Речной улице в микрорайоне Кучино.

Сергей Юров отметил, что для подготовки к отопительному сезону составили список объектов, требующих ремонта.

«Благодаря опрессовке теплотрасс мы смогли выявить наиболее проблемные участки, где необходима замена. Все работы планируем выполнить до начала отопительного периода», — сказал руководитель муниципалитета.

На участке в микрорайоне Павлино уже полностью завершили земляные работы. Сейчас специалисты монтируют новый трубопровод. Важным этапом станет вынос теплотрассы с территории детского сада, а также замена сетей горячего водоснабжения. Все это значительно повысит комфорт и безопасность детей и сотрудников учреждения.

Что касается микрорайона Кучино, то здесь работы по прокладке трубопроводов центрального отопления выполнили в полном объеме. В ближайшее время планируют промыть участок и провести гидравлического испытания, чтобы проверить работоспособность и надежность новых систем.

Отметим, что проект капитального ремонта тепловых сетей является частью масштабной программы, реализуемой при поддержке правительства и губернатора Московской области.