Глава Балашихи провел пресс-конференцию с будущими журналистами

В новом корпусе школы № 27, открывшемся 1 сентября этого года в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе, состоялась большая пресс-конференция с участием команд БШЛ-Медиа. Мероприятие стало площадкой для общения школьников с главой округа Сергеем Юровым, который ответил на вопросы, касающиеся различных аспектов жизни муниципалитета.

Школьники обсудили с Юровым развитие Балашихинской школьной лиги, образования, социальной поддержке семей участников специальной военной операции, День Победы, спорт, семейные традиции и даже молодежный сленг.

«У каждой команды была возможность задать мне вопрос. Мероприятие получилось интересным, все вопросы были живыми и со смыслом. Думаю, что нам нужно продолжать общаться с ребятами, рассказывать о нашей работе», — сказал Сергей Юров.

По итогам мероприятия глава округа наградил пять лучших команд БШЛ-Медиа дипломами за их достижения в первом туре конкурса. Лидерами стали школы № 18, № 32, № 1, № 25 имени А. С. Ситникова и № 10.

Мероприятие стало важным шагом к интеграции молодежи в медиасферу округа и повышению их активного участия в жизни Балашихи. Пресс-конференция продемонстрировала, что молодежный интерес к общественным вопросам и их желание участвовать в развитии округа являются значительными ресурсами для формирования будущего региона.