Глава Балашихи принял участие в международном форуме БРИКС
Во время дискуссионной сессии в Санкт-Петербурге Сергей Юров представил опыт крупнейшего округа Подмосковья в улучшении городской среды, создании рабочих мест и повышении качества жизни населения.
Участникам муниципального форума также рассказали о той работе, которая ведется в Балашихе для модернизации инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и благоустройства. Особый акцент сделан на создании индустриальных парков и усовершенствовании промышленных площадок. Это помогает привлечь инвесторов и снизить уровень маятниковой трудовой миграции. Округ нацелен на создание новых рабочих мест и условий для жителей, чтобы они могли реализовывать себя в родном городе.
«Вместе с коллегами из российских регионов мы обсудили развитие городской среды, создание рабочих мест, формирование комфортных условий для жизни и самореализации людей за пределами мегаполисов. Балашиха — наглядный пример того, как город, находясь рядом со столицей, сохраняет собственную идентичность, активно развивается, создает новые точки роста и возможности для жителей», — отметил Сергей Юров.
Международный форум БРИКС объединил представителей муниципалитетов России и стран-партнеров. Участники обсудили современные подходы к развитию территорий, устойчивому росту и улучшению качества городской среды.
Балашиха — активный участник межрегиональных и международных инициатив. Она представляет Московскую область и демонстрирует успешные практики комплексного развития городской территории.