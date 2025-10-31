Глава Балашихи принял участие в международном форуме БРИКС

Во время дискуссионной сессии в Санкт-Петербурге Сергей Юров представил опыт крупнейшего округа Подмосковья в улучшении городской среды, создании рабочих мест и повышении качества жизни населения.

Участникам муниципального форума также рассказали о той работе, которая ведется в Балашихе для модернизации инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и благоустройства. Особый акцент сделан на создании индустриальных парков и усовершенствовании промышленных площадок. Это помогает привлечь инвесторов и снизить уровень маятниковой трудовой миграции. Округ нацелен на создание новых рабочих мест и условий для жителей, чтобы они могли реализовывать себя в родном городе.

«Вместе с коллегами из российских регионов мы обсудили развитие городской среды, создание рабочих мест, формирование комфортных условий для жизни и самореализации людей за пределами мегаполисов. Балашиха — наглядный пример того, как город, находясь рядом со столицей, сохраняет собственную идентичность, активно развивается, создает новые точки роста и возможности для жителей», — отметил Сергей Юров.