Глава Балашихи поздравил жительницу блокадного Ленинграда Галину Клюкину

Галина Клюкина сейчас проживает в Балашихе и возглавляет общественную организацию участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. С 82-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Галину Васильевну поздравили глава округа Сергей Юров и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Галине Клюкиной было всего пять лет, когда враги взяли Ленинград в кольцо блокады. Мать девочки работала на Кировском заводе, где строили и ремонтировали танки. Маленькая Галя часто оставалась дома одна. Дважды ее жизнь спасали школьники из боевых отрядов, которые дежурили по городу.

После войны Галина Васильевна работала на оптико-механическом заводе в Красногорске, в научно-исследовательском институте «Теплоприбор» в области пневмоники, а также занимала пост заместителя председателя местного комитета по социальной политике. С 1971 по 1998 год трудилась в Главном инженерном управлении Госкомитета СССР по внешним экономическим связям, а также референтом в аппарате советника по экономическим вопросам посольства СССР в Сирии.

Сергей Юров напомнил, что каждая семья и каждый дом Ленинграда хранит свою трагическую и героическую историю. «Наша святая обязанность — помнить не только цифры и даты, но и человеческие судьбы, цену Победы, которую заплатили наши предки», — сказал глава муниципалитета.