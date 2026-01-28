Глава Балашихи поздравил жителя блокадного Ленинграда Георгия Самухина

Руководитель муниципалитета Сергей Юров, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и Герой России Сергей Лысюк поздравили ветеранов с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вручили памятные подарки. Одним из тех, кто получил поздравления, стал житель Балашихи Георгий Самухин.

Георгий Борисович — человек непростой судьбы. Когда началась война, ему было пять лет. Отец ушел в армию, получил ранение, а после пропал без вести. Бабушка, мать и маленький Георгий жили в поселке Невская Дубровка Всеволожского района, Ленинградской области.

После очередного ночного воздушного налета жителей отправили ближе к Ленинграду — в город Всеволожск. В тяжелых условиях голода и холода Георгия временно определили в детский дом в Устюженском районе. Через некоторое время за ним приехала мать и увезла в деревню к эвакуированной бабушке. Там семья прожила до снятия блокады, а затем вернулась в Невскую Дубровку.

«Помню ужасающий голод, когда уехали во Всеволожск. Мы с трудом выживали — у нас абсолютно ничего не было. У меня, помню, даже штанов не было. Позже мама устроилась на работу, а я все время около печки сидел», — поделился воспоминаниями о военных годах Георгий Борисович.

Игорь Брынцалов отметил, что, несмотря на тяжелое детство, ветеран сохранил невероятную бодрость духа. «Всю жизнь он добросовестно трудился, многие годы отдал нашему заводу „Криогенмаш“. Его профессиональный путь и заслуги перед городом отмечены почетным званием „Ветеран труда“», — рассказал председатель Мособлдумы.