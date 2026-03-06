Глава Балашихи поздравил сотрудниц хлебозавода с наступающим 8 Марта

Глава городского округа Балашиха и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров посетил ООО «Хлебозавод Балашихи», чтобы поздравить сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днем. В визите также участвовали заместитель главы округа Ирина Шведова и начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева.

В ходе визита поздравления и подарки были вручены 40 женщинам, работающим на хлебозаводе.

«8 Марта — это праздник, к которому мы всегда готовимся и ждем. Для нас это возможность не только поздравить близких, но и выразить благодарность трудовым коллективам, которые делают важный вклад в жизнь города. Хлебозавод переживал разные времена, но сегодня здесь снова кипит жизнь, развивается производство, и выпускается продукция, необходимая для жителей нашего округа. Большая часть этой работы держится на хрупких женских плечах», — отметил Сергей Юров.

В рамках визита для гостей была организована экскурсия по заводу. Участники осмотрели печи для хлебобулочных изделий и ознакомились с процессом производства. Одной из участниц мероприятия стала оператор поточной линии Валентина Качурина, которая работает на заводе всего полгода, совмещая работу с учебой на факультете технологии.

«Мне очень интересно наблюдать за всем процессом производства — от подготовки ингредиентов до готовой продукции. Я учусь на четвертом курсе и планирую развиваться именно в этой сфере. Сегодняшнее поздравление главы города стало для меня очень приятным», — поделилась Валентина Качурина.

История хлебозавода в Балашихе восходит к 1940-м годам, когда он стал одним из значимых предприятий Подмосковья. По итогам 2025 года общий объем выпуска готовой продукции составил 27,6 тысяч тонн.